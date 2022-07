Opvallend! Voormalig Rode Duivel Marvin Ogunjimi gaat in tweede provinciale aan de slag

34 jaar jong is hij ondertussen, Marvin Ogunjimi. De voormalige Rode Duivel heeft in alle uithoeken van de wereld gevoetbald, maar sinds 2018 is de Mechelaar weer in ons land aan de slag. Komend seizoen zal de voormalige goalgetter van Racing Genk in provinciale spelen.

Nielse, komend seizoen actief in tweede provinciale, heeft zich immers verzekerd van de diensten van Marvin Ogunjimi. De voormalige Rode Duivel komt over van Mons (Derde Afdeling). Op zijn 34ste heeft Ogunjimi er een indrukwekkende wereldreis opzitten. De spits was in ons land onder meer actief bij KRC Genk, Standard, Beerschot en OHL. Verder was Ogunjimi actief in Spanje, Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand, Albanië, Kazachtstan, Vietnam, Wit-Rusland en Nederland.