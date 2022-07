Jürgen Klopp laat zijn licht schijnen over mercato Liverpool: "We hadden vers bloed nodig"

Liverpool gaat volgend seizoen anders voor de dag komen. Met Sadio Mané verloren ze een sterspeler, maar daar zit Jürgen Klopp niet echt mee in zijn maag.

"Evolutie is nodig. We zijn niet alleen Sadio (Mané) kwijt, maar ook Divock Origi en Takumi Minamino. En wellicht vertrekken nog meer jongens", zegt hij bij ESPN. "In de winter hebben we Luis Díaz al gehaald en nu zijn Darwin Nunez, Fabio Carvalho en Calvin Ramsay erbij gekomen. Met hun komst verandert de dynamiek in de selectie en dat is nodig."

"Ik zit nu in mijn zevende seizoen en het is belangrijk dat we niet steeds weer hetzelfde doen. We moeten onszelf naar het volgende niveau pushen en daarvoor heb je altijd weer vers bloed nodig. Dat is wat we hebben gekregen."

Klopp is wel blij dat Mo Salah zijn contract wou verlengen. "Mo is zo belangrijk voor ons, altijd al geweest. Ik wist al vrij vroeg wat zijn wens was: hij wilde blijven. De club wilde dat ook, maar dan heb je te maken met onderhandelingen. Sommige mensen werden zenuwachtig, maar wij niet. Hij kijkt samen met ons uit naar een mooie toekomst."