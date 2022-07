Gekker moet het niet worden: Saoedi-Arabische club biedt Cristiano Ronaldo nooit gezien loon aan

Onder het motto: je kan maar proberen. Een Saoedi-Arabische club zou Cristiano Ronaldo een monstervoorstel geaan om bij hen te komen spelen. Het zou gaan om een nooit eerder gezien aanbod.

Volgens de Portugese media TVI en CNN Portugal heeft een club uit Saoedi-Arabië zou CR7 in twee seizoenen maar liefst 250 miljoen euro kunnen verdienen. Om welke Saudische club het gaat, is niet bekend.

Ronaldo heeft nog één jaar contract bij Manchester United, maar heeft de club al gevraagd om te kunnen vertrekken. De woestijn is echter niet zijn betrachting, hoe hoog het aanbod ook is. Ronaldo wil zich nog minstens één keer tonen in de Champions League. United zou ook niet openstaan voor een vertrek van de sterspeler.