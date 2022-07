Alweer sleutelspeler naar uitgang bij Lommel? "Jonge Braziliaan op weg naar Maritimo"

Het was de voorbije jaren een komen en gaan van spelers bij Lommel, dat deel uitmaakt van de City Football Group. Langs inkomende zijde was het vooralsnog erg stil in Noord-Limburg, terwijl groen-wit al enkele basispionnen liet vertrekken.

Met Metinho werd dan wel een beloftevolle centrale middenvelder gehuurd, voor het overige bleef het ingaand verkeer beperkt tot doelmannen Kristof Van Hout en Nikola Ivezic. Dat Vinicius Souza niet zou blijven bij Lommel, was ingecalculeerd. De middenvelder wordt verhuurd aan Espanyol. Met Koki Saito verhuurt Lommel zijn Japanse aanvaller aan Sparta Rotterdam. Daarnaast zag Lommel met Kevin Kis (Patro Eisden) en Bryan Smeets (RWDM) twee ervaren krachten transfervrij vertrekken. Tot overmaat van ramp staat ook Arthur Sales (20) dicht bij de uitgang. Diverse Portugese bronnen laten immers weten dat Sales op een zucht staat van CS Maritimo, dat vorig seizoen op de tiende plaats eindigde in de hoogste klasse. Maritimo zal Sales voor een seizoen gaan huren. Lommel plukte Sales vorig seizoen voor drie miljoen weg bij Vasco Da Gama. Met acht doelpunten en twee assists in zeventien duels liet de jonge Braziliaan, die nog tot 2026 onder contract ligt, zich in positieve zin opmerken.