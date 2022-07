Ex-coach Club Brugge gelooft in Carl Hoefkens: "Niet de general manager, Mignolet of de topschutter, maar Carl is de belangrijkste persoon binnen Club"

Christoph Daum (68) was van november 2011 tot mei 2012 hoofdcoach van Club Brugge. De minzame Duitser maakte op die korte tijd indruk. Daum onderhield zijn West-Vlaamse contacten sindsdien. Hij keert geregeld terug naar Jan Breydel en heeft vertrouwen in Carl Hoefkens, zijn voormalige aanvoerder.

"Carl was een uitzonderlijk kapitein. We hadden toen veel gesprekken en toen zag ik al dat hij het potentieel had om hoofdcoach te worden: aan de manier waarop hij reageerde, dingen in vraag stelde. Hij deed me denken aan Morten Olsen, mijn kapitein bij Keulen, van wie ik meer leerde dan omgekeerd."

"Het is mooi om te zien dat Carl nu de belangrijkste functie binnen Club Brugge bekleedt. Want de belangrijkste persoon is niet de general manager, de topschutter, of Simon Mignolet voor wie stilaan een standbeeld mag gebouwd worden. Nee, dat is Carl. Hij zal Club Brugge door dit chaotische seizoen moeten loodsen", aldus Daum.

Toch is het maar de vraag of de stap van jeugdcoach naar T1 van de landskampioen niet te groot zal zijn. "Ach, geloof me, elke aanstelling houdt een risico in. Het voordeel is dat Carl Club Brugge door en door kent en hetzelfde DNA heeft. Nu loopt alles op wieltjes, maar straks wacht iedereen tot het even fout gaat. Maar ik denk dat Carl perfect weet hoe hij dat moet aanpakken", besluit de Duitser.