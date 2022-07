Hoefkens gaat in op situatie De Ketelaere in aanloop naar Supercup: "Iedere speler die hier is, is inzetbaar, ook Charles"

De Supercup zal de eerste officiële match van Hoefkens als Club-coach zijn. Ook een De Ketelaere komt in aanmerking voor die wedstrijd, ondanks aanslepende speculatie over een eventuele transfer.

Op zijn eerste persconferentie als Club-coach kondigt Carl Hoefkens aan dat hij over een zo goed als volledig fitte kern beschikt. Zo is Skov Olsen ook beschikbaar. Balanta is door ziekte het enige twijfelgeval. En De Ketelaere? "Elke speler die hier momenteel is, is inzetbaar. Charles ook, daar verandert niets aan."

Nochtans bleef De Ketelaere op stage wel in enkele wedstrijden langs de kant. "Op stage trainde hij goed en was hij fysiek ook klaar om die wedstrijden aan te vatten. Je moet ook rekening houden met het mentale aspect van voetballers. Op dat moment schatte ik in dat het het beste voor hem was om even aan de kant te blijven. Nadien is hij weer aangesloten bij de groep, naar wedstrijden toe dan, en tegen Utrecht heeft hij zijn ding gedaan."

Eerste wedstrijd met inzet

Hoefkens geeft ook aan hoe hij de Supercup ziet. "We kunnen een eerste prijs pakken na twee weken voorbereiding met de internationals. Het is de eerste wedstrijd met inzet. We willen als Club Brugge zijnde elke wedstrijd winnen, zeker als er een prijs aan vasthangt. Dat is dus veel meer motivatie dan bij een vriendschappelijke match, dit is de eerste match die van tel is."

Ook een eerste test dus voor hem zelf? "Als je een nieuwe coach bent, is eigenlijk alles een eerste test. Ik zie het niet als voorbereiding, maar het is nog wel voorbereiding. Door het feit dat we nog maar twee weken met de internationals aan het trainen zijn, kan dat niet anders."