OFFICIEEL- Philppe Clement op zijn wenken bediend bij Monaco: 56-voudige international komt rangen versterken

Philippe Clement oogstte -weliswaar na een aarzelende start- heel wat lof bij Monaco. Ook naar komend seizoen toe is er in het prinsdom heel wat ambitie. Na Takumi Minamino stelden de Monegasken vrijdag hun tweede zomeraanwinst voor.

Breel Embolo (25) verlaat Borussia Mönchengladbach en ondertekende een contract voor vier seizoenen bij AS Monaco. De Monegasken betalen 12,5 miljoen voor de transfer.

Embolo is een sterke, Zwitserse spits die opgeleid werd bij Basel en daar werd opgepikt door Schalke 04. Embolo is een vaste waarde in het Zwitserse nationale elftal. In 56 interlands trof de in Kameroen geboren spits negen keer raak.

AS Monaco finishte vorig seizoen op de derde plaats in de Ligue 1. Op 6 augustus begint de ploeg van Philippe Clement aan de nieuwe jaargang met een wedstrijd op het veld van Strasbourg, waar Matz Sels onder de lat staat.