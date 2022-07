🎥 Het beste wat u vandaag op Twitter gaat zien: spelers Manchester City worden opgewacht door 'voorzitter greeters guild'

De man was de 'President of the Greeters Guild', vrij vertaald: de voorzitter van het begroetingscommité. Hij schonk hen complimenten als 'je hebt een fantastisch symetrisch gezicht' en 'wat een mooie tanden'. De spelers wisten duidelijk niet wat hen overkwam.

"You have a fabulously symmetrical face!"



Who better to wave us off on our pre-season tour than the President of the Greeters Guild?!