🎥 Goal van het seizoen al bekend in Zwitserland! Ex-speler Moeskroen verrast vriend en vijand met weergaloze volley

In Zwitserland stond afgelopen weekend de eerste speeldag al op het programma. Ronny Rodelin bezorgde Servette de driepunter รฉn deed meteen een open sollicatie voor doelpunt van het seizoen.

Rodelin (32), die in 2015 nog een half seizoen op uitleenbasis voor Moeskroen uitkwam, zorgde met deze onwaarschijnlijke volley voor het enige doelpunt in Servette-St. Gallen. De assist kwam overigens van Chris Bédia, die in ons land bij Charleroi en Zulte Waregem speelde.