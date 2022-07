Rodgers deze week rond tafel met Tielemans, maar Rode Duivel heeft in zijn hoofd beslissing al genomen

Youri Tielemans heeft in de oefenmatch tegen OH Leuven zijn eerste minuten van het seizoen gemaakt. Voorlopig zit de middenvelder nog bij Leicester City, maar daar zal waarschijnlijk nog verandering in komen.

Deze week gaat trainer Brendan Rodgers en het clubbestuur met Tielemans en zijn entourage nog eens aan tafel zitten. De coach wil weten wat er in het hoofd van zijn middenvelder omgaat. Tielemans is immers niet van plan om zijn contract te verlengen dat afloopt in 2023. Als Leicester nog iets aan hem wil verdienen, moeten ze hem nu verkopen. Arsenal werd genoemd als topkandidaat om de 25-jarige Rode Duivel over te nemen, maar volgens Rodgers is daar al een tijdje niets meer van gehoord. Ook Manchester United werd genoemd, maar die hebben al Christian Eriksen binnengehaald en zijn ook nog bezig met Frenkie de Jong. Rodgers hoopt dat Tielemans nog van gedachten verandert, maar die kans is klein. Hij wil immers jaarlijks Champions League spelen.