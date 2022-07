SK Beveren vertrekt op korte stage en speelt een wedstrijd

SK Beveren is op een korte stage vertrokken. Ook zullen ze een oefenwedstrijd spelen.

Terwijl de competitie in 1e klasse dit weekend begint, zijn ze in 1B nog volop aan de voorbereiding bezig. Zo gaat SK Beveren nog op stage. De stage is in Nederland en duurt tot zaterdag.

Op vrijdag is er nog een oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag. De wedstrijd is om 19 uur en supporters kunnen afzakken naar het terrein van TEC Tiel om de wedstrijd bij te wonen. Tickets kunnen online of ter plaatse gekocht worden.

Zaterdag is er in de ochtend eerst nog een training daarna trekken ze terug naar huis.