16-jarige Belg krijgt eerste profcontract bij Franse topclub

OSC Lille heeft vandaag bekendgemaakt dat het Vincent Burlet zijn eerste profcontract gegeven heeft. De Belgische jeugdinternational U17 komt over van Schalke 04, maar speelde de voorbije weken al mee bij de A-ploeg in de voorbereiding en scoorde er zelf.

Burlet tekende tot 2025 bij de Franse topclub. De Luikenaar begon te voetballen bij Union Momalloise, voordat hij naar het trainingscentrum van STVV ging. In maart 2021 zette hij zijn carrière voort in Duitsland, bij Schalke 04, waar hij vorig seizoen het Duitse kampioenschap won met de U17's van de Ruhr-club.

Burlet is in eerste instantie een versterking voor de beloftenploeg, maar kreeg in de voorbereiding al zijn kans bij de mannen van Paulo Fonseca. Tegen Dunkerque scoorde hij zelfs. "Ik ben erg blij om me bij LOSC aan te sluiten, ik zal er alles aan doen om vooruitgang te boeken met als doel ooit lid te worden van het professionele team. Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden winnen, presteren en ervaring opdoen", aldus Burlet in een eerste reactie.