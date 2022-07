Mbokani is op eigen initiatief weer vrije speler, maar denkt absoluut nog niet aan stoppen: "In België? Graag!"

Dieumerci Mbokani is niet langer speler van Kuwait SC. De Congolese spits liet zijn contract, dat nog tot het einde van het seizoen liep, verbreken. Maar aan stoppen denkt hij niet.

De 36-jarige spits licht toe waarom hij er vertrekt. “Ze hebben mijn contract niet gerespecteerd”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Ik ben niet correct betaald. Het beste wat ik dus kon doen, was mijn contract opzeggen.”

Maar hij gaat dus niet de schoenen aan de haak hangen. “Ik ben nog in topvorm”, zegt hij zelf. “Ik ben klaar om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. In België? Graag, als ze mij een interessant voorstel doen. Maar dat kan evengoed in een andere competitie zijn. Ik ben vrij, de clubs moeten dus ook geen transfersom betalen.”