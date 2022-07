📷 Oeps: nieuwste aanwinst Feyenoord verklapt gewoon nog een transfer van de club

Feyenoord heeft een opvolger voor Cyriel Dessers gevonden. De Mexicaan Santiago Gimenez wordt de nieuwe spits van de club. Da's ook officieel. Minder officieel was de transfer die de nieuwe aanwinst zelf deelde.

”Het is een droom voor mij om voor zo’n grote club te mogen spelen. Ik heb heel bewust voor deze stap gekozen en ben iedereen dankbaar voor het warme welkom. Ik geloof dat we hier samen naar iets heel moois toe kunnen werken en mooie successen kunnen beleven", zei hij op de site van de club.

Maar op zijn sociale media zette hij een foto van hemzelf met Jacob Rasmussen. Eén foutje: de transfer van de verdediger was door de club nog niet officieel gemeld. Hij kon er alvast mee lachen. “Dat is mijn nieuwe rol”, lachte de spits. “Daarvoor ben ik ook aangetrokken door de club. Ik ga mijn best doen om al de nieuwe spelers zo goed mogelijk aan te kondigen.”