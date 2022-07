Christian Eriksen liet al vlagen van zijn klasse zien bij Manchester United

Manchester United verloor een oefenduel tegen Atlético Madrid met 1-0, maar Erik ten Hag was lovend over zijn nieuwste aanwinst Christian Eriksen.

Christian Eriksen speelde in Oslo voor het eerst met veel van de beoogde basisspelers samen. Het optreden van ruim twintig minuten smaakte voor Ten Hag al naar meer. Hij zag al glimpen van de speciale klasse van Eriksen: "We weten wat Christian allemaal kan. Hij is in staat om de aanvallers op de juiste momenten de juiste passes te geven. Vervolgens gaat het om afmaken."

Na zijn hartstilstand moest Christian Eriksen Italië verlaten omdat hij geen toestemming kreeg om nog te voetballen. Hij speelde vorig seizoen bij Brentford en liet zien waarom dat ooit Tottenham en Inter in hem geloofden. Nadat zijn contract afliep tekende hij een contract bij Manchester United.