Geen eensgezindheid binnen Premier League over knielen voor wedstrijd

In de Premier League is er de nodige discussie onder de ploegen over het knielen voor de start van wedstrijden.

Het is de Britse krant The Daily Mail die met het verhaal naar buiten komt. Er zou onder de ploegen uit de Premier League geen akkoord zijn over knielen voor de match. De voorbije twee seizoenen werd er voor elke wedstrijd in de Engelse competitie geknield als actie tegen het racisme in de wereld. Blijkbaar staat ondertussen niet iedereen meer volledig achter die gedachte. Enkele clubs vroegen op een overleg of het niet afgebouwd of zelfs afgeschaft moest worden. De Premier League wil de kwestie nogmaals voorleggen aan de aanvoerders en spelers zodat er een beslissing is waar iedereen achter staat.