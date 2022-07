Nog meer volk bij Chelsea dat wil vertrekken: 'Ergert zich aan Tuchel'

Romelu Lukaku kon het bij Chelsea niet vinden met Tuchel en blijkbaar zijn er nog meer spelers die zich niet goed voelen.

Nadat Lukaku richting Inter vertrok op uitleenbeurt, lijkt Timo Werner nu ook voor een weg naar de uitgang te solliciteren bij Chelsea.

Volgens een journalist van Sky Sports is Tuchel te kritisch op Werner en kijkt die uit voor een nieuwe uitdaging. Vooral Newcastle United zou genoemd worden, naast Juventus en RB Leipzig.

Werner krijgt nochtans volop kansen van zijn landgenoot, want hij past ook perfect in het soort voetbal dat Tuchel wil brengen. Een huurdeal zou niet meer veraf zijn klinkt het in de Daily Mirror...