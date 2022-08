Karel Geraerts zonder schroom in aanloop naar debuut in Champions League: "Geen plankenkoorts, het wordt een mooie avond"

Vrijdagavond won Karel Geraerts zijn eerste thuiswedstrijd als T1 van Union. Veel tijd om na te genieten was er echter niet. Dinsdag ontmoet Union de Schotse grootmacht Rangers in de voorronde van de Champions League.

Het spreekt voor zich dat de Brusselaars zich in de underdogrol wentelen. "Wij zaten twee jaar geleden nog in 1B, hé", benadrukt Geraerts in Het Nieuwsblad. "Het is normaal dat Rangers favoriet is. Die club is zo veel groter dan Union... Het is aan hen om met die status om te gaan. Wij zullen voetballen met de kwaliteiten waarover wij beschikken. En als we dat doen... dan gaan we zeker een goeie wedstrijd spelen."

Geraerts won voor de gelegenheid ook wat informatie in bij Logan Bailly en Thomas Buffel, die allebei actief waren in Schotland. Maar verwacht u morgen niet aan een ouderwetse portie kick&rush. "Rangers is een ploeg die verzorgd probeert op te bouwen en erg offensief voetbalt. En uiteraard beschikken ze over heel veel sterke spelers, denk maar aan Rabbi Matondo die we nog kennen van bij Cercle Brugge."

Het is maar de vraag hoe de onervaren bende van Union op het veld zal verschijnen. Vrijuit of toch met knikkende knieën? Geraerts: "Ze moeten de overtuiging hebben om te winnen. Het is aan ons om er te staan. Ze hebben de voorronde zelf afgedwongen, dus schrik is niet nodig. Mijn spelers hebben geen plankenkoorts, het wordt een mooie Europese avond."