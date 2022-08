"Can I have your shirt?" Geen 'bedelbordjes' meer bij Ajax

Johan Walckiers

Vandaag 10:09 |





Het is een fenomeen dat de voorbije seizoenen zijn intrede deed in de voetbalstadions: fans die een bord bij hebben om het shirt van spelers te vragen. Bij Ajax zullen er voortaan geen bedelbordjes meer toegelaten worden in het stadion. Ajax doet dit naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen. Er ontstond de laatste jaren een wildgroei aan papieren en kartonnen bordjes, die brandgevoelig zijn. Ajax wil dit risico inperken en verbiedt daarom deze bedelbordjes.



