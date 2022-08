📷 OFFICIEEL Liverpool geeft geblesseerde speler nieuw langdurig contract

Ondanks het feit dat hij met een hamstringblessure aan de kant zit, krijgt een aanvaller van Liverpool een nieuw contract.

Liverpool heeft Diogo Jota een nieuwe overeenkomst van lange duur gegeven. De exacte duur van het contract is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een deal tot 2027.

De Portugees kwam in de zomer van 2020 aan bij Liverpool. Hij scoorde in 85 wedstrijden 34 doelpunten.

Jota had een groot aandeel in FA Cup en Carabao Cup afgelopen seizoen, net als in de successen in de Champions League.