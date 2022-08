🎥 De Ketelaere krijgt minuten en scoort ei zo na (al had hij een penalty moeten krijgen)

Charles De Ketelaere kreeg gisteren zijn eerste kwartier speeltijd in een oefenmatch bij derdeklasser Vicenza. De nieuwe topaankoop van AC Milan had bij zijn eerste actie al kunnen scoren.

't Is natuurlijk geen wereldnieuws dat een speler van 35 miljoen zijn eerste minuten krijgt, maar CDK zal toch zwaar gevolgd worden bij Milan. Bij zijn eerste actie pakte hij na een pass van Giroud uit met een technisch hoogstandje en schoot daarna in het zijnet. Maar de verdediger legde wel zijn hand op de bal. In een gewone match had hij ongetwijfeld een penalty gekregen, maar de VAR was er uiteraard niet.