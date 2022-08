Nederlandse voetballer in levensgevaar na botsing in wedstrijd

Bijzonder heftig nieuws uit Moldavië over de Nederlandse voetballer Donny Van Iperen.

De 27-jarige voetballer, die in het verleden voor Telstar en Go Ahead speelde, kwam na amper 10 minuten spelen in botsing met de doelman van Dinamo-Auto. Van Iperen werd lange tijd op het veld verzorgd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, zo laat zijn club FC Zimbru weten.

“In deze moeilijke tijden gaan al onze gedachten uit naar Donny van Iperen. De speler uit Nederland is overgebracht naar het ziekenhuis in Chisinau en krijgt medische verzorging. Donny, wees sterk, we bidden allemaal voor je”, klonk het op Facebook.

“Toen je hier aankwam, zei je dat je Zimbru mee wilde nemen naar de Europese toernooien. We beloven je hierbij dat dat gaat lukken, dat doen we samen!” Ondertussen liet de club weten dat de speler aan de beterhand is en buiten levensgevaar.

Van Iperen zat nog maar pas bij de Moldavische club. De voorbije twee seizoenen speelde hij in de Griekse competitie.