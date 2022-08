🎥 Newcastle United-vedette deelt handtekening én peperduur horloge uit aan fan

Newcastle United begon zaterdag aan de Premier League met een 2-0-zege tegen promovendus Nottingham Forest. Na afloop toonde sterspeler Allan Saint-Maximin (25) zich van zijn meest gulle kant.

Na de zege tegen Nottingham stonden enkele handtekeningenjagers de Franse aanvaller op te wachten. Voor een van de fans werd het een dag om nooit te vergeten. De brave man vroeg om een handtekening, maar kreeg tot zijn eigen grote verbazing... een peperdure Rolex van Saint-Maximin. Of de fan in kwestie uiteindelijk ook een handtekening kon scoren, is dan weer niet duidelijk.

Bekijk hier de beelden: