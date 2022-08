Kink in de kabel: Reims boort Faes (voorlopig?) droomtransfer door de neus ondanks heel mooi bod

Een paar dagen geleden schreven we dat het quasi in orde was en dat Wout Faes naar Torino zou verhuizen. Daar dachten ze eerst aan Jason Denayer, maar die zijn looneisen waren te hoog. Faes had wel al een persoonlijk akkoord met de club, maar Reims ligt dwars.

Torino bood maar liefst 12 miljoen euro voor de verdediger die ook kapitein is bij de Ligue 1-club. Maar Reims heeft het bod voorlopig afgewezen, weet Het Nieuwsblad. Nochtans had voorzitter Jean-Pierre Caillot belooft om mee te werken aan een transfer van Faes. Die belofte had hijzelf in 2020 toen hij tekende ook gekergen. Toen werd Faes gekocht voor 2,5 miljoen van KV Oostende. Maar Torino kreeg onlangs 40 miljoen van Juventus voor verdediger Bremer en dus hoopt Reims op meer. De Rode Duivel wil echter zelf de volgende stap in zijn carrière zetten.