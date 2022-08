📷 OFFICIEEL KMSK Deinze haalt middenvelder van SK Beveren op

KMSK Deinze heeft een nieuwe middenvelder beet. Hij tekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

De 25-jarige Jur Schryvers werd door KMSK Deinze weggeplukt bij SK Beveren, waar hij einde contract was. Hij tekende een overeenkomst voor twee jaar.

“Ik ken KMSK Deinze uiteraard van het afgelopen seizoen in 1B. Het is een club met ambitie en dat spreekt me zeker aan, vandaar mijn beslissing om naar hier te komen. Ik ken ook enkele spelers heel goed, zoals Christophe Janssens en Jellert Van Landschoot, dus ik kijk er wel naar uit om samen met hen en de rest van het team de competitie te beginnen", vertelt Schryvers.

"Jur Schryvers is een jonge speler met veel ervaring in het Belgische voetbal. Hij kan zowel als verdediger of als centrale middenvelder spelen. Hij zal het team een goede balans en intensiteit bieden, waardoor ook op het middenveld goede aanvallende verbindingen ontstaan. Ik hoop dat hij het team kan helpen om onze doelen dit seizoen te behalen", vertelt sportief directeur Adrian Esparraga van KSMSK Deinze.

Deinze opent de competitie zondag op bezoek bij de beloften van RSC Anderlecht.