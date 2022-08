Rondje Europa: Hazard en Meunier winnen met Dortmund, Simon scoort in Ligue 1 en La Liga begint met gelijkspel

In onze competities werd vrijdagavond gevoetbald, maar ook elders in Europa gebeurde dat. Dortmund boog bijvoorbeeld in de Bundesliga een achterstand om in winst.

Bundesliga: Freiburg - Borussia Dortmund 1-3 Borussia Dortmund maakte met Thomas Meunier en Thorgan Hazard in de basis de verplaatsing naar Freiburg. Puntenverlies dreigde toen Gregoritsch er 1-0 van maakte. Die score bleef op het bord, tot Dortmund het in het slotkwartier nog helemaal deed keren. Bynoe-Gittens zorgde voor de 1-1 en de 1-2 van Moukoko zette de scheve situatie helemaal recht. Wolf maakte het helemaal af. La Liga: Osasuna - Sevilla 2-1 Osasuna en Sevilla mochten de openingsspeeldag van La Liga aftrappen. Het venijn zat in het begin van de partij. Ávila zette de thuisploeg al snel op voorsprong. De reactie van Sevilla liet ook niet op zich wachten, met de vlugge gelijkmaker van Mir. Huarte bezorgde Osasuna met ruim een kwartier te gaan een nieuwe voorsprong van op de stip. Nadien wijzigde de score niet meer. Eredivisie: Excelsior - Vitesse 3-1 Een 6 op 6 voor Excelsior en een 0 op 6 voor Vitesse in de Eredivisie. Nadat ze vorige week waren gaan winnen bij Cambuur, legden de Rotterdammers voor eigen volk Vitesse over de knie. Kharchouh had met twee treffers de thuisploeg uitzicht gegeven op winst. Frederiksen gaf de bezoekers weer hoop, Goudmijn besliste de match met de 3-1 een klein kwartier voor tijd. Tronstad (Vitesse) kreeg diep in de extra tijd nog rood. Ligue 1: Nantes - Lille 1-1 Ook in Frankrijk zijn ze weer aan een nieuw voetbalweekend begonnen, met de affiche Nantes - Lille. Voormalig Gent-goudhaantje Moses Simon verscheen aan de aftrap bij Nantes en het was ook de Nigeriaan die het thuispubliek na een klein half uur liet vieren. Niet voldoende om matchwinnaar te zijn, want Gonçalves dos Santos maakte gelijk.