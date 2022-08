🎥 Tuchel en Conte krijgen allebei rood na topper in Premier League

Op Stamford Bridge werd het 2-2 na een late gelijkmaker van Harry Kane. Na de wedstrijd kregen Thomas Tuchel en Antonio Conte rood.

Bij de 1-1 hadden beide coaches al aardig wat geruzied, waardoor ze toen elk een gele kaart gepresenteerd kregen.

In de 96ste minuut volgde de gelijkmaker van Kane. Conte en Tuchel gingen opnieuw met elkaar in de clinch.

Tuchel wilde dat Conte hem bij het schudden van de hand in de ogen keek, hij bleef de hand van de Italiaan vasthouden. Security en spelers kwamen de situatie kalmeren.

🔵⚪ Late dug out drama leads to both Thomas Tuchel and Antonio Conte receiving a red card 😳 pic.twitter.com/l9Zq9UZhlu