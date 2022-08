Lierse K. stevig geschrokken van Jong Genk: "Heel bittere pil om slikken"

Lierse Kempenzonen ging in de Challenger Pro League stevig onderuit tegen Jong Genk.

Coach Tom Van Imschoot is stevig geschrokken wat zijn Lierse meemaakte op bezoek bij Jong Genk afgelopen weekend. Van Imschoot had het precies omgekeerd verwacht. “Het waren heel duidelijke cijfers, die we absoluut niet hebben zien aankomen”, zegt coach Tom Van Imschoot bij Gazet van Antwerpen. “We misten gretigheid en intensiteit. Bij zulke afspraken mag je hopen dat wij de volwassen ploeg zijn. Maar in feite hebben we les van de Genkse jonkies gekregen.”

Lierse K. slaagde er niet in om gebruik te maken van de fouten van het jeugdige Genk. “En dat zeg ik met heel veel respect. We hadden toch wel wat schoonheidsfoutjes van hen verwacht, maar als je er dan niet in slaagt om die af te straffen... Tja, dan is de conclusie dat Jong Genk meer matuur met deze partij is omgegaan dan wij. En dat is een heel bittere pil om slikken.”