Geen Gueye en Sakamoto in selectie KV Oostende, wel twee nieuwe namen

Makhtar Gueye en Tatsuhiro Sakamoto ontbreken in de selectie van de kustploeg voor het duel tegen STVV.

Tatsuhiro Sakamoto is niet speelklaar geraakt bij de kustploeg. De Japanse aanvaller sukkelt te veel met de lies om te kunnen spelen.

Ook Makhtar Gueye is er niet bij tegen de Kanaries. Wat de reden daarvoor is, is onduidelijk, maar zou wel eens met een transfer te maken kunnen hebben.

Albanese is er terug bij na zijn schorsing. Hornby en McGeehan zitten voor het eerst in de selectie van Yves Vanderhaeghe.