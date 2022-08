🎥 Loïs Openda bezorgt Philippe Clement fikse nederlaag en pakt zelf leidersplaats

AS Monaco ging in Ligue 1 met 1-4 in eigen huis onderuit tegen RC Lens.

Op de derde speeldag van Ligue 1 heeft RC Lens vlot gewonnen van AS Monaco. Het wordt daardoor ook leider in de stand. Loïs Openda zorgde voor het eerste doelpunt van de bezoekers. Hij scoorde al na 7 minuten. Bij de rust stond het 1-2, maar een strafschop in de 55ste minuut zorgde voor een veilig 1-3-voorsprong. AS Monaco heeft vier op negen achter zijn naam en staat zevende. RC Lens is de voorlopige leider met zeven op negen. 🧾 | Loïs Openda opent zijn rekening bij RC Lens! 🇧🇪💪 #ASMRCL pic.twitter.com/eVrAukznTo — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 20, 2022