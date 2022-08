🎥 Straffe kost: invaller en publiekslieveling Barcelona doet op zijn eentje de match kantelen

Een gelijkspel tegen Rayo Vallecano op de openingsspeeldag, daar waren ze bij Barcelona niet blij mee. Tegen Real Sociedad hebben ze de puntjes wel op de i gezet, al hadden ze daar een schitterende invalbeurt van Ansu Fati voor nodig.

Na 40 seconden opende Robert Lewandowski wel zijn rekening in La Liga, maar Alexander Isak maakte al snel gelijk. Een leuke wedstrijd, maar het kantelde pas in het voordeel van Barça toen Xavi zowel Raphinha als Ansu Fati in het veld bracht.

Die laatste leverde twee assists af in drie minuten tijd. Eerst bood hij Dembélé de 1-2 aan met een fantastische hakbal. Meteen daarna speelde hij de bal opnieuw met zijn hak tot bij Lewandowski die zijn tweede van de avond maakte. In de slotfase legde hij zelf nog de 1-4-eindcijfers vast.