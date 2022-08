Jürgen Klopp niet onder de indruk van mogelijke rellen in Manchester

Vanavond speelt Liverpool op bezoek bij Manchester United. Fans van de thuisploeg willen actie voeren.

De fans van Manchester United willen protesteren tegen de familie Glazers, eigenaars van de club. De resultaten zijn immers beneden alle verwachtingen.

Ook Liverpool weet dat het wel eens onrustig kan worden. “Of ik een plan heb als de wedstrijd wordt uitgesteld? Ja: naar huis gaan met de bus”, was Klopp duidelijk op zijn persconferentie.

“Ik hoop echt dat het niet zal gebeuren, maar als het toch gebeurt denk ik dat wij de punten zullen krijgen. We hebben niks te maken met de situatie en als de supporters willen dat de wedstrijd niet doorgaat, dan kunnen we die niet nog ergens invoegen in wat nu al een enorm drukke kalender is.”