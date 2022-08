"Propaganda": Thomas Meunier spreekt geruchten over vertrekwens bij Borussia Dortmund duidelijk tegen

Thomas Meunier moest voorbije zaterdag de hele wedstrijd op de bank blijven bij Borussia Dortmund. Geen prettige situatie. De rechtsachter zou aangegeven hebben dat hij wil vertrekken, maar spreekt dat zelf tegen.

Het is Bild dat de zogeheten vertrekwens van Meunier naar buiten brengt. "Ik wil hier weg", zou de Rode Duivel na de wedstrijd tegen Werder Bremen gezegd hebben in de mixed zone. Meunier zelf spreekt dat in een reactie op Instagram volledig tegen.

"Propaganda van Bild", laat Meunier niets aan de verbeelding over. De ex-speler van Club Brugge en PSG heeft duidelijk geen hoge pet op van het Duitse dagblad. "Bild hoopte ook dat Ronaldo naar Dortmund zou gaan", schrijft Meunier fijntjes in een volgende reactie.

Thomas Meunier werd al in verband gebracht met Barcelona, maar meer dan geruchten zijn dat voorlopig niet. "Er is geen enkel bod op hem gedaan. We teren niet op de gedachte dat hij zou vertrekken en we kunnen het ons ook niet voorstellen", aldus sportief directeur Sebastian Kehl. Meunier ligt bij Dortmund nog onder contract tot 2024.