Nederlaag tegen beloften Anderlecht doet pijn bij Lommel: "In onze eer gekrenkt"

Een pijnlijke nederlaag voor Lommel gisteren in eigen huis tegen de RSCA Futures. De jonge Anderlecht-spelers overklasten de Limburgers in de tweede helft.

Verdediger Stijn Wuytens was er niet goed van. "Het zijn maar drie punten, maar verliezen tegen een beloftenploeg komt toch harder aan", zuchtte hij. "We werden gekrenkt in onze eer. We hadden op meer gehoopt en dit resultaat heeft toch een impact."

Het was vooral de manier waarop, al had Lommel op het einde van de match nog een paar goeie kansen. "De eerste helft speelden we wel goed, maar de efficiëntie ontbrak. De tweede helft was veel erger. We kwamen overal te laat en konden geen duels meer winnen. Ze waren op elk vlak beter. Wij gaven te veel ruimte weg en dat werd afgestraft. Het was een gebrek aan discipline en strijdlust. Alle dingen die niet mogen gebeuren, gebeuren dan toch.”