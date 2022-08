Hoe snel het kan keren... Analisten lyrisch over Erik ten Hag na zege tegen Liverpool: "Ik kan het niet geloven!"

Voor de wedstrijd: protesten, boegeroep, kritiek... Na de wedstrijd: gejuich op alle banken. Manchester United klopte Liverpool gisterenavond met 2-1 en da's welgekomen voor iedereen binnen de club. De eigenaars, maar ook manager Erik ten Hag, die al wat over zijn kop kreeg.

Ten Hag durfde het aan om zowel Ronaldo als Harry Maguire op de bank te zetten. Maar de spelers die wel op het veld stonden, deden hun job. "Het was een geweldige prestatie van het team", aldus Roy Keane bij Sky Sports. "De club, de spelers en de manager hadden dit nodig. Een terechte overwinning op Liverpool. Oké, de laatste minuten waren spannend, maar Manchester United was buitengewoon goed. Het is een geweldige avond voor de club."

"'De manager nam wat grote beslissingen, zoals het passeren van Harry Maguire en Cristiano Ronaldo. De spelers kwamen op het veld met een antwoord: ze toonden grote toewijding en een groot verlangen om te winnen. Dat wil je van iedere voetballer zien. De manager en de staf zullen zich na vanavond een stuk beter voelen. Een grote boost voor de manager."

Gary Neville, eerder al bijzonder kritisch, volgde in het bewieroken van Ten Hag. "Dit moet wel een voorbode zijn van wat er nog gaat komen. Wat we vandaag hebben gezien, hebben we twaalf maanden niet gezien. Ten Hag heeft iets bewerkstelligd bij de spelers, want ik kan niet geloven wat ik de afgelopen negentig minuten heb gezien. Liverpool is een van de beste ploegen van de afgelopen seizoenen."