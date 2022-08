Erik ten Hag verheugd met de komst van Casemiro: "Hij is de cement van de ploeg"

Manchester United haalde met Casemiro een grote vis binnen. Erik ten Hag is alleszins verheugd met de komst van de Braziliaan.

Vorige vrijdag was de transfer officieel. Casemiro verliet Real Madrid en tekende voor Manchester United. Maandag werd hij voorgesteld en voor de aftrap tegen Liverpool ging de Braziliaan eens het stadion rond om de supporters te groeten.

Erik ten Hag is verheugd met de komst van Casemiro. "Het is de cement van de ploeg. Hij is de man die we aan het zoeken waren. Ik ben dus blij", vertelde ten Hag aan Sky Sports.

Ten Hag probeert zo snel mogelijk gebruik te maken van zijn nieuwe speler. Zaterdag moet Manchester United naar Southampton. Daarna volgen Leicester City en Arsenal.