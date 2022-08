Waar ligt de toekomst van Michy Batshuayi?

Michy Batshuayi heeft nog een contract bij Chelsea tot medio 2023, maar de Londense club rekent niet meer op zijn diensten. Er was sprake van een transfer naar Everton, maar daar zou hij niet in het systeem passen van Frank Lampard.

Andere mogelijke opties zijn Leeds en Newcastle. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan het Turkse Besiktas, maar Chelsea is op zoek naar een permanente oplossing.

Zou hij de volgende Rode Duivel kunnen zijn die in de Jupiler Pro League komt spelen?

🔵🏟 About the possible arrival of Michy #Batshuayi to #EvertonFC: Been told the system setup by Franck #Lampard would not suit the player's football well. #Leeds & #Newcastle could be other solutions until the end of transfer window. #ChelseaF leaning towards a definitive sale. pic.twitter.com/umM9uKxiyA