'Ajax gaat overstag voor €100 miljoen van Manchester United'

De soap is bijna op zijn einde. Ajax zou dan toch gezwicht zijn voor de miljoenen van Manchester United.

Ajax en Manchester United onderhandelen al weken over de overgang van Antony. Na eerdere biedingen van zestig, tachtig en negentig miljoen die werden geweigerd zou er nu dan toch zo goed als een akkoord zijn tussen de clubs. Manchester United zou rond de €100 miljoen betalen inclusief bonussen, dat melden Sky Sports en The Atletic.

Antony zat al niet in de selectie vorige week toen Ajax won tegen Sparta en ook tegen Utrecht was de Braziliaan er niet bij. Ajax won in Utrecht met 0-2 dankzij goals van Berghuis en Brobby.