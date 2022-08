Contract Ross Barkley bij Chelsea ontbonden, wie haalt de middenvelder gratis op?

Ross Barkley vindt akkoord met Chelsea en wordt transfervrije speler.

Ross Barkley was lange tijd een vaste waarde bij Everton tot grootmacht Chelsea hem er in de wintermercato van 2018 kwam wegplukken voor een bedrag van 16,8 miljoen euro. Met een marktwaarde die geschat werd rond de 25 miljoen euro deed de Londense club er op eerste zicht goede zaken mee. Barkley werd een belangrijke speler voor Chelsea op het middenveld, maar was nooit een onbetwistbare basisspeler. In het seizoen 2020/2021 werd hij dan ook uitgeleend aan Aston Villa.

Afgelopen seizoen blees Ross Barkley een volledig seizoen bij Chelsea, ondanks dat hij slechts 175 minuten mocht spelen in de Premier League. Het zag er niet naar uit dat de Engelse middenvelder dit seizoen op meer speelkansen moest hopen bij Chelsea, dus komt zijn verhaal er ten einde. Sinds vandaag is Barkley gratis op te halen en heeft hij geen contract meer. In totaal speelde hij 100 wedstrijden voor Chelsea waarin hij 12 keer wist te scoren.