Manchester United wil deze transferperiode Barcelona-verdediger binnenhalen

Manchester United toont interesse in flankverdediger Sergino Dest. Barcelona rekent niet meer op de jonge Nederlander.

Bij United lopen momenteel Diogo Dalot en Aaron Wan Bissaka rond. Die laatste mag vertrekken. Dat betekent dat Dest de concurrentie zal moeten aangaan met de wisselvallige Portugees, Dalot.

Manchester United is de laatste dagen van de transferperiode bijzonder actief. Ze zijn bij de legendarische club duidelijk geschrokken van het gebrek aan kwaliteit in de eerste twee wedstrijden. Met de twee zeges in de laatste twee wedstrijden en de laatste aanwinsten: Casemiro, Antony en mogelijk Dest, kunnen ze in Manchester toch iets hoopvoller naar het verdere verloop van dit seizoen kijken.