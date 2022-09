Chelsea versterkt zich nog met spits, Batshuayi wordt niets in de weg gelegd voor vertrek

Chelsea heeft zich versterkt met Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese spits komt over van Barcelona, daarover bereikten de twee clubs zopas een akkoord.

Aubameyang kwam gisteren nog in het nieuws nadat hij zijn kaak brak bij een homejacking. Maar dat heeft Chelsea niet weerhouden om hem binnen te halen. Eerder op de dag bereikten ze al een akkoord met de speler zelf en een paar uur later met Barcelona, dat graag van zijn loon af wou, maar ook nog een transfersom wou.

Barça krijgt 14 miljoen plus verdediger Marcos Alonso. Een goeie deal voor beide partijen, want na de komst van Lewandowski had Aubameyang uiteraard nog amper zicht op speeltijd. Ook Michy Batshuayi zal nu wel zijn conclusies getrokken hebben. Chelsea gaat hem niets in de weg leggen als hij vandaag nog een nieuwe club vindt.