🎥 Barça wint makkelijk op verplaatsing bij Sevilla

Het draait alsmaar beter bij Barcelona. Het won vrij eenvoudig bij Sevilla.

Real Madrid had eerder gewonnen van Betis en dus moest Barcelona hetzelfde doen op het veld van Sevilla. Dat deed het ook en Barcelona blijft zo in het spoor van Real in het klassement, op twee punten. Het was voor de Blaugrana de derde zege op rij.

Het was aanwinst Robert Lewandowksi die de assist gaf voor de 0-1 van Raphina. Diezelfde Lewandowski stond op de juiste plek om de 0-2 te scoren op aangeven van Jules Koundé. En Koundé, die deze zomer over kwam van Sevilla, gaf ook de assist voor de 0-3 van Eric Garcia.

Sevilla blijft achter met 1 op 12 terwijl Barcelona 10 op 12 heeft. De ploeg van Xavi lijkt klaar voor de Champions League match tegen Viktoria Plzen woensdag (21u).

De goals van Raphina en Lewandowski: