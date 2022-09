Drie Belgen spelen voor Milan in gewonnen derby vol spektakel en doelpunten

In Italië werd de Milanese derby afgewerkt tussen AC Milan en Internazionale. En dat leverde spektakel op.

Charles De Ketelaere begon in de basis bij AC Milan, terwijl Saelemaekers en Origi ook nog invielen en Vranckx op de bank bleef zitten.

3-2

De Milanezen wisten in eigen huis de derby naar hun hand te zetten, al begon Internazionale het best met een snelle 0-1 via Brozovic.

Rafael Leao (2x) en Giroud wisten daarna echter orde op zaken te stellen, daarna kwam de 3-2 van Dzeko te laat om ook nog voor een gelijkmaker te zorgen.