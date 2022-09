Molde lijkt klaar voor match tegen AA Gent na makkelijke zege tegen Bodo/Glimt

Molde, de leider in Noorwegen, heeft makkelijk gewonnen van de nummer twee Bodo/Glimt. Het lijkt klaar voor de confrontatie met AA Gent donderdag.

In de laatste tien minuten van de eerste helft vielen nog drie goals. Molde kwam op voorsprong via Markus Andre Kaasa in minuut 38. In de tweede minuut van de blessuretijd maakte Isak Helstad Amundsen gelijk. Een minuut later stond Molde al weer op voorsprong dankzij Emil Breivik.

In de tweede helft diepte Molde zijn voorsprong nog verder uit dankzij een tweede goal van Kaasa en Ola Brynhildsen. Eindstand 1-4. Molde staat nu tien punten voor op Bodo/Glimt na 21 speeldagen.

Molde verwelkomt donderdag om 21u AA Gent voor de eerste match uit de groepsfase van de Conference League en is dus gewaarschuwd. Het zal dus defensief scherp moeten zijn tegen de leider uit Noorwegen.