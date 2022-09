RWDM huurt aanvaller van Braziliaanse eersteklasser

RWDM heeft op de laatste dag van de mercato nog een extra winger binnengehaald. Bij de Braziliaanse eersteklasser gingen ze Vinicius Lopes huren.

De 23-jarige Vinicius kan zowel op de flanken als in de spits uitgespeeld worden. In 49 matchen in de Braziliaanse eerste klasse kwam hij acht keer tot scoren en gaf drie assists. Vinicius heeft dit seizoen reeds 16 Serie A-wedstrijden in Brazilië gespeeld, waarvan 9 voor het eerste elftal.