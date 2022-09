Leipzig heeft zijn nieuwe trainer al beet na gemiste start in Bundesliga en Champions League

Leipzig is al rond met zijn nieuwe trainer, nadat een gemiste start in Bundesliga en Champions League Domenico Tedesco zijn job kostte.

Tedesco was in december 2021 aangesteld als trainer van Leipzig en maakte er een succesvol seizoen van bij de Duitse club: bekerwinst, het bereiken van de halve finales in de Europa League en kwalificatie voor de Champions League waren een feit.

Onder zijn hoede begon Leipzig vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Een 5 op 15 in de Bundesliga was echter niet wat ze in Leipzig verwacht hadden en in de eerste wedstrijd in de Champions League ging het met 1-4 onderuit tegen Shakhtar Donetsk.

Es ist offiziell!



Marco #Rose wird neuer Cheftrainer von #RBLeipzig und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.



Der 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Domenico #Tedesco an. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 8, 2022

De Italiaan kreeg zijn ontslag en Marco Rose werd onmiddellijk getipt als mogelijke opvolger. Rose leidde Borussia Dortmund vorig seizoen naar een tweede plek in de competitie, maar moest daar in mei desalniettemin vertrekken. Eerder had Rose ook al Mönchengladbach en Salzburg onder zijn hoede. Bij Leipzig heeft de Duitser een contract getekend tot juni 2024.