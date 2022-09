Napoli is bezig aan ongeslagen seizoen, zit de titel er in voor ex-ploeg Dries Mertens?

Napoli won gisteren verrassend op de openingsspeeldag van de Champions League met zware 4-1-cijfers van Liverpool. In de competitie verloren de Napolitanen ook nog niet. Tot wat is Napoli dit seizoen in staat?

Napoli moest gisteren in eigen huis de strijd aan gaan met het grote Liverpool op de openingsspeeldag van de Champions League. Vooraf zou iedereen gezegd hebben dat de Italianen geen schijn van kans hadden, maar niets bleek minder waar te zijn. De voormalige ploeg van landgenoot Dries Mertens begon vol vuur aan de wedstrijd en speelde Liverpool van het kastje naar de muur. Tijdens de rust was de score al opgelopen tot 3-0, maar daar kwam vooral Liverpool nog goed mee weg.

Net na de rust werd ook de 4-0 nog op het bord gezet. Liverpool wist nog een eerredder te scoren, maar zo eindigde de wedstrijd op een 4-1-score. Napoli heeft heel Europa met verstomming geslagen door Liverpool op deze manier te bekampen. De Italiaanse ploeg won de harten van vele voetbalfans en zo lijken ze in een lastige groep met Ajax en de Rangers toch nog kans te maken om door te stoten in de Champions League. Ook in de competitie verloren ze nog niet en staan ze nu op een gedeelde tweede plek met AC Milan. Tot wat is Napoli dit seizoen in staat?

Photonews

Zielinski als dirigent

Napoli beschikt over enkele zeer leuke voetballers in zijn kern. De meest interessante moet wel Piotr Zielinski zijn. De Poolse aanvallende middenvelder was gisteren goed voor twee doelpunten en een assist. Hij draagt de ploeg op de rug en dirigeert hen naar succes. In 2016 haalde Napoli Zielinski weg bij Udinese, maar dit lijkt zijn seizoen te gaan worden. In de Serie A staat hij na vijf speeldagen ook al op één doelpunt en drie assists.

Ook oude bekende Victor Osimhen (ex-Charleroi) is van levensbelang. Afgelopen transferperiode werd hij her en der genoemd, maar niemand kon leggen wat Napoli vroeg voor zijn spits. Gisteren moest hij vroegtijdig de strijd staken met een blessure, hopelijk voor Napoli is die niet te ernstig. Wie ook aan een goed seizoen bezig is, is Khvicha Kvaratskhelia. Voor velen zal hij nog een onbekende Georgiër zijn, maar hij speelt dit seizoen echt heel goed. De 21-jarige flankaanvaller scoorde al vier keer in de Serie A. Zowel in de Serie A als tegen Liverpool wist hij ook een assist uit te delen. Niet slecht voor iemand die nog maar van deze zomer weggeplukt werd uit de Georgische eerste klasse.

Photonews

Of Napoli ook echt zal kunnen doorstoten in de Champions League en zal kunnen meestrijden voor de titel valt natuurlijk nog af te wachten. Het hangt gewoon van zodanig veel factoren af, maar Napoli heeft opzich een brede kern en dat kan met de drukke planning wel eens een groot voordeel zijn. Als het van de fans zou afhangen, zal Napoli voor alle prijzen meestrijden. De tifosi was ook gisteren weer een impressionante zee van mensen die maar één ding willen, en dat is dat Napoli de drie punten thuis houdt. Volgend weekend staat er met een verplaatsing naar AC Milan een hele grote test op het programma. Als ze zonder nederlaag huiswaarts zouden kunnen keren, zal de hoop enkel en alleen maar groter worden dat Napoli voor het eerst sinds 1987 nog eens kampioen zou kunnen worden in Italië.