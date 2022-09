Paul Nardi over zijn geslaagde eerste wedstrijd: "Het is mijn werk"

Paul Nardi is nog maar net aangekomen bij Gent of de doelman hield zijn nieuwe ploegmaats overeind tegen Molde (0-0).

Tegen Molde kon KAA Gent een punt pakken en daar mag het nieuwe doelman Paul Nardi voor bedanken. De Fransman voelde zich niet helemaal in topconditie en moest ook nog in een trainingsshirt spelen nadat zijn outfit dezelfde kleur had als die van zijn ploeg. Desondanks alles voelt hij zich goed.

"Ik ben erg blij om mijn eerste Europese wedstrijd te spelen. Ik ben ook erg blij om voor KAA Gent te spelen. Ik kon een aantal goede interventies doen, maar ik denk dat ik nog veel kan verbeteren, vooral in mijn voetenwerk. Het is de eerste wedstrijd met mijn nieuwe teamgenoten, ik heb niet per se veel met ze getraind. Ik heb nu een clean sheet, de basis voor nog betere prestaties", zei hij na de wedstrijd tegen de RTBF-microfoon.

Nardi werd na de match geprezen voor zijn match werd bleef bescheidn. "Het is mijn werk: ik ben keeper, het is mijn werk. Nu schakelen we meteen om en richten we ons zondagavond op Zulte."