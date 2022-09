Ploegmaat van Leandro Trossard zit op de bank als assistent bij Brighton

Door het vertrek van Graham Potter naar Chelsea moet Brighton schuiven in zijn coaching staff. Ze zijn heel creatief in hun oplossingen.

Andrew Crofts is tijdelijk interim-coach van Brighton. Een van zijn assistenten wordt Adam Lallana (34). Lallana is nog speler, maar is op dit moment geblesseerd aan de kuit. Toch zal de ploegmaat van Leandro Trossard de volgende wedstrijden op de bank zitten, maar dan als assistent van Crofts.

"Lallana weet heel goed wat de ploeg nodig heeft", weet Crofts. "Hij is niet alleen een topspeler en toppersoon, maar hij zal de volgende dagen ook heel belangrijk zijn voor de club. We kijken uit naar de uitdaging."