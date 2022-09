Bayern München in de problemen? Derde puntenverlies op een rij voor Mané & co

Bayern München heeft voor de derde wedstrijd op rij puntenverlies geleden. Heerst er een crisis bij de recordkampioen?

Bayern München speelde vandaag tegen VFB Stuttgart. Na eerdere gelijke spelen tegen Mönchengladbach en Union Berlin moest de Duitse recordkampioen nu wel eens winnen. Afgelopen donderdag wisten ze met 0-2 te winnen in de Champions League tegen Inter, dus moest Stuttgart (dat nog niet kon winnen dit seizoen) een eenvoudige klus worden. Dat bleek toch anders te zijn uiteindelijk...

Na 36 minuten bracht Matthys Tel de thuisploeg op voorspron, een goede start dus voor Bayern. Met 1-0 gingen ze de rust in en zo was er nog niets verloren. Net voor het uur wist Chris Führich de score echter weer in evenwicht te brengen. Jamal Musiala maakte enkele minuten later echter al de 2-1 en zo leek Bayern lang op weg naar de zege, maar in minuut 92 kregen ze toch nog een penalty tegen. Guirassy zette de elfmeter om en zo verloor Bayern voor de derde Bundesligawedstrijd op rij punten.